VIDEO TOP 2019 – Piatek segna, Crudeli impazzisce / News Virali

VIDEO MILAN – Era diventato addirittura una star in Polonia, il noto giornalista tifoso rossonero Tiziano Crudeli, che a ogni gol di Krzysztof Piatek era solito esultare con il suo “Pio, pio”. I video delle sue esultanze sono stati virali in questo 2019 ricco di gol del Pistolero, ma solo a metà. La speranza dei tifosi è che il 2020 riporti le cartucce a Piatek e faccia tornare a esulare Crudeli come in questo video.

