VIDEO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista del Milan, ha disputato nelle scorse ore, in Brasile, il ‘Jogo das Estrelas‘, la partita delle stelle, gara per beneficienza con ex ed attuali calciatori del Flamengo: che rete messa a segno dal numero 39 rossonero! La rivediamo in questo video pubblicato su ‘Twitter‘ dalla giornalista verdeoro Raisa Simplicio.

