Maldini a Vieri: “Sono il giocatore più perdente della storia” | VIDEO

VIDEO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan e grandissimo ex calciatore e capitano della squadra rossonera (ha collezionato 902 gare e segnato 33 reti in 25 stagioni, dal 1984 al 2009), in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri, ha ricordato come la sua carriera non sia stata di soli successi (26 trofei alzati con il Diavolo …) ma anche di tante delusioni. Ecco il video con le parole di Maldini all’ex compagno di squadra in rossonero e nella Nazionale Italiana.

