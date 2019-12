VIDEO MILAN – Un anno difficile, complicato. Un anno brutto per il Milan e tutti i tifosi rossoneri. Il 2019 si sta per concludere e non sarà ricordato come uno dei migliori della storia milanista. Anzi, probabilmente rientrerà tra le stagioni più nere. Abbiamo però provato a trovare qualcosa di bello e piacevole da ricordare. Ecco in questa video news le 5 giocate rossonere migliori del 2019.

