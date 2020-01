VIDEO MILAN – Ufficiale. Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto. Oggi si è allenato per la prima volta, ma ha anche rilasciato la sua prima intervista a tinte rossonere. Il video è stato pubblicato su Twitter dal Milan: “<<Sognavo il Milan da tanti anni>>. Ecco le prime impressioni in rossonero di Simon Kjaer”.

