UN ANNO FA – Ex Milan, lo scherzo di Honda a Natale/ Video News

VIDEO – Riproponiamo un anno dopo lo scherzo di Keisuke Honda durante le feste del 2018. L’ex giocatore del Milan, che di recente si è offerto (forse in maniera scherzosa?) di aiutare i rossoneri, si era travestito da Babbo Natale e aveva postato su Instagram questo video. Uno scherzo che è passato sottotraccia, visto che nessuno lo ha riconosciuto. Intanto Honda ha potuto godersi qualche attimo di anonimato, cosa che in Giappone non gli capita spesso, essendo un mito per molti appassionati di sport e calcio.

