VIDEO MILAN – È tornato davvero. Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. L’attaccante svedese ha firmato per sei mesi con opzione di rinnovo. Ibrahimovic è il leader che serviva al Milan e che dà la possibilità di variare molto. Può giocare unica punta nel 4-3-3, ma anche in coppia con un altro attaccante. In questa video news tutte le soluzioni tattiche.

