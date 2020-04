NEWS MILAN – Deborah Salvatori Rinaldi racconta il suo smartwork

VIDEO MILAN – La quarantena continua, almeno fino al 13 aprile, e anche i campioni sono costretti a casa dall’emergenza Coronavirus, comprese ovviamente le calciatrici del Milan Femminile come Deborah Salvatori Rinaldi, che lavora in smartworking. Il Milan ha pubblicato su Twitter un video in cui spiega come fa: “Calcio e design, Deborah Salvatori Rinaldi racconta a Sky Sport come sta lavorando a casa in questi i giorni di attesa”.

