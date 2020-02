VIDEO MILAN – In occasione dell’evento “Amici dei bambini” al Palazzo Reale, ha parlato anche Zvonimir Boban, dirigente rossonero ed ex giocatore. Tantissimi temi affrontati, dal prossimo Derby di domenica fino al modulo 4-4-2 diventato ormai una consuetudine, passando per l’impatto e la professionalità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco la video news del nostro inviato Tiziano Palmieri.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android