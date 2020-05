NEWS MILAN – 28 maggio 2003: la Champions League contro la Juventus

VIDEO MILAN NEWS – Chiedete a un tifoso rossonero quale è stata la vittoria preferita. Puntante un euro su Manchester 2003, le possibilità di vittoria sono altissime. La notte in terra inglese, con la Champions League sollevata al cielo da Paolo Maldini è indimenticabile per qualsiasi milanista che quella sera ha potuto gioire.

La vittoria ai rigori dopo uno 0-0 tiratissimo, Dida che ne para uno in più di Gianluigi Buffon e Andriy Shevchenko che con occhi di ghiaccio e sguardo assassino che segna il penalty decisivo. Il tutto dopo aver eliminato ai quarti di finale l’Ajax con gol al 93′ di Tomasson (anche se per tutti è di Filippo Inzaghi) e in semifinale l’Inter dopo altri due pareggi soffertissimi.

Nella coppa alzata da Maldini c’è tutto: un percorso complicato partito con i preliminari, le vittorie col Real Madrid, la rivalità storica con Juve e Inter e, semplicemente (ma non troppo), la soddisfazione di essere ancora una volta Campioni d’Europa. Ecco perché quella vittoria avrà sempre un sapore speciale per un tifoso del Milan, che potrà ricordare sempre di aver vinto la partita più importante della storia del calcio italiano. In questo video alcuni scatti di quella sera. Per rivivere ancora meglio quella partita LEGGI DI PIU’ >>>

