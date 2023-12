Newcastle-Milan, le reazioni dei tifosi sui social | VIDEO

La vittoria del Milan per 2-1 sul campo del Newcastle non basta alla squadra di Pioli per qualificarsi. Le reazioni dei tifosi sui social.

La vittoria del Milan per 2-1 sul campo del Newcastle non basta alla squadra di Pioli per qualificarsi agli ottavi di Champions League: i rossoneri chiudono il girone al terzo posto e si qualificano per gli spareggi di Europa League. Tanti le opinioni e le reazioni nel post partita. Ecco le reazioni dei tifosi sui social riportate dal video di Gazzetta TV