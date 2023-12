Newcastle-Milan, Pioli: “Vinciamo l’Europa League” | VIDEO

Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan contro il Newcastle (2-1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions

Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan contro il Newcastle (2-1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta TV: "Ci sono tante cose. Essere usciti dalla Champions dispiace tanto, sapevano che il girone era difficile. Dispiace avere dei rimpianti, non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto nelle altre partite. Stasera abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Faremo di tutto per vincere l'Europa League".