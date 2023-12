Newcastle-Milan, Leao: “Non faccio la differenza” | VIDEO

Rafael Leao dopo la vittoria del Milan contro il Newcastle (2-1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions

Rafael Leao dopo la vittoria del Milan contro il Newcastle (2-1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta TV: Quando sto bene posso fare la differenza. In questa partita ho iniziato così così il primo tempo, poi nel secondo ho spinto e ho fatto bene ma senza i miei compagni non sono il Leao che fa la differenza".