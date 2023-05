“Le vittorie sulla Juve?”: Napoli, il verso di De Laurentiis | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha commentato così ieri in conferenza stampa in Prefettura le vittorie in Serie A contro la Juve

Ieri vertice in Prefettura per stabilire data e orario di Udinese-Napoli di campionato, nonché mettere a punto il piano dell'ordine pubblico per gestire l'imminente festa Scudetto dei partenopei. Durante la conferenza stampa Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha commentato con un eloquente verso le due vittorie in Serie A contro la Juventus ottenute in questa stagione tra 'Maradona' (5-1) e 'Allianz Stadium' (0-1). Guarda il video