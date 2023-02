A Napoli è nata una torta in onore di Victor Osimhen, bomber della squadra capolista in Serie A. Ecco, in questo video, mentre gliela consegnano in auto!

A Napoli è nata una torta in onore di Victor Osimhen, bomber della squadra di Luciano Spalletti, capolista nel campionato di Serie A. Ecco, in questo video che sta diventando virale sui social, mentre gliela consegnano in auto!