VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Napoli-Milan, gara valida per l’8^ giornata del campionato di Serie A. Vincono i rossoneri, che espugnano Napoli. Non accadeva da 10 anni. Era il 2010/11 e alla fine della stagione fu Scudetto. Il Milan torna primo in classifica e, come 10 anni fa, lo fa trascinato da Zlatan Ibrahimovic, all’ottavo gol di fila in Serie A e al 10 stagionale. Nella video news alcuni dati sul match.

