Napoli-Milan, Spalletti sfida Pioli: due stili a confronto | VIDEO

In Napoli-Milan si sfideranno Luciano Spalletti e Stefano Pioli, due allenatori che presentano diversi stili

Nel match tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45, si sfidano due tecnici del calibro di Luciano Spalletti e Stefano Pioli. I due, anche al di fuori dal campo, hanno stili molto diversi. All'allenatore toscano piacciono e il vino e il gioco del padel. Il rossonero gradisce ha una passione per i tatuaggi e per Jovanotti.