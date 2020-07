NAPOLI-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Napoli-Milan, 31^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sembrano vivere un ottimo momento di forma dopo aver vinto con Lazio e Juventus in pochi giorni, ma anche gli uomini di Gennaro Gattuso non sono da meno: 12 punti nelle ultime cinque gare, contro i 13 totalizzati dal Milan. Partita importante e per questo Stefano Pioli non dovrebbe cambiare nulla nell’undici titolare rispetto al match con la Juve, se non una piccola modifica sulla trequarti. Per la probabile formazione di Pioli guarda la video news. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

