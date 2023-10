Napoli-Milan: Calabria c’è. Dubbio in mezzo tra Adli e Krunic | VIDEO

Stasera c'è Napoli-Milan al 'Maradona'. In casa rossonera torna titolare il capitano, Davide Calabria. Chi ci sarà in cabina di regia?

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Napoli-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Come riferito da Francesco Pietrella ('La Gazzetta dello Sport'), rientrerà - rispetto alla trasferta di Champions League a Parigi - capitan Davide Calabria in difesa. In mezzo al campo, dubbio in cabina di regia tra Yacine Adli e Rade Krunic. Ecco il video con le ultime news sui rossoneri di Stefano Pioli