ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa al ‘San Paolo‘ al termine di Napoli-Milan 2-2, ha commentato il momento del suo Milan e le chance di qualificazione in Europa League per la squadra rossonera. Le dichiarazioni di Pioli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

