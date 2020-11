Napoli-Milan 1-3, Gattuso: “Ibra? Più forte ora che a 30 anni” | VIDEO

Napoli-Milan 1-3: Gattuso parla dell’ex compagno Ibrahimovic

NAPOLI-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimović nel post-partita del ‘San Paolo‘. L’attaccante svedese, 39 anni compiuti lo scorso 3 ottobre, è stato autentico mattatore di Napoli-Milan 1-3.

Gattuso ben conosce Ibrahimovic per aver giocato con lui nel Milan per due stagioni, dal 2010 al 2012. Proprio in virtù di ciò, quindi, in conferenza stampa, ha regalato ai giornalisti un commento sincero. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le parole di Gattuso su Ibra al termine di Napoli-Milan nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.