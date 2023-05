Napoli esagerato: in campo con ben 8 maglie in stagione! | VIDEO

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti che si è laureato Campione d'Italia 2022-2023 ha indossato ben 8 maglie. Il video

Nella stagione che ha portato il Napoli a vincere il terzo Scudetto della sua storia dopo ben 33 anni di attesa, la squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo con ben otto maglie differenti. Tante, tantissime. Ma comunque meno rispetto al recente passato. Qual è stata la divisa da gioco più utilizzata dai ragazzi del Presidente Aurelio De Laurentiis? Scoprilo in questo video di Giacomo Detomaso per 'GazzettaTV'