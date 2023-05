Napoli, De Laurentiis annuncia il nuovo inno della squadra | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha annunciato il cambio di inno ufficiale per la squadra azzurra. Ecco la canzone prescelta

Ieri sera, in Piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli, si è tenuto il concerto del cantautore partenopeo Gigi D'Alessio. Per l'occasione, era presente, tra il pubblico, anche Aurelio De Laurentiis, Presidente del club campano, fresco vincitore del 3° Scudetto della sua storia. Durante il concerto, annuncio a sorpresa di ADL, che ha svelato come il Napoli sia pronto a cambiare inno ufficiale della squadra: quello nuovo sarà 'Napoli' di Nino D'Angelo! Ecco il video con le dichiarazioni del patron azzurro