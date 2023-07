Napoli 2023-2024, presentate la prima e la seconda maglia | VIDEO

Il Napoli, Campione d'Italia in carica, ha presentato la prima e la seconda maglia per la stagione 2023-2024. Stile, tradizione e Scudetto

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, Campione d'Italia in carica, ha presentato la prima e la seconda maglia per la stagione 2023-2024 sulla nave ammiraglia della MSC Crociere, sponsor ufficiale del club campano. Stile, tradizione (ma, allo stesso tempo, innovazione) e, soprattutto, Scudetto sul petto, per le nuove divise da gioco di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. Vediamole nel video