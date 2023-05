Monza-Roma, la probabile formazione dei giallorossi di Mourinho | VIDEO

La probabile formazione dei giallorossi di José Mourinho per Monza-Roma, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. Il video

Questa sera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium si disputerà Monza-Roma, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. I giallorossi di José Mourinho sono in formazione rimaneggiata: tra infortuni e squalifiche, il tecnico portoghese dovrà fare di necessità virtù e schierare i giocatori che sono più in forma di tutti. Spazio, dunque, nel 3-4-2-1 anche al norvegese Ola Solbakken. Ecco, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', il probabile undici dei capitolini