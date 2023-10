Galliani tranquillizza i tifosi: “Io non abbandono il Monza” | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha ribadito ancora una volta il suo totale impegno in favore del club brianzolo

La scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, lo scorso 12 giugno, non è stata ancora metabolizzata del tutto. E come potrebbe, visto il rapporto di lavoro ed amicizia che li legava da quasi 50 anni. Ma Adriano Galliani va avanti, prosegue nell'opera avviata con l'amico di sempre e ribadisce, ancora una volta, il suo totale impegno per la causa del Monza. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in questo video