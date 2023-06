Mondiali Under 20, Baldanzi: “Visto i talenti italiani?” | VIDEO

Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli e della Nazionale Italiana Under 20, ha commentato il secondo posto azzurro ai Mondiali

L'Italia Under 20 è arrivata seconda ai Mondiali di categoria in Argentina. Un cammino esaltante, quello degli Azzurrini, fermati soltanto in finale dall'Uruguay. Ecco, dunque, in questo video, le dichiarazioni di Carmine Nunziata, Commissario Tecnico della nostra Nazionale di Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli, nelle interviste realizzate da Elisabetta Esposito per 'La Gazzetta dello Sport'