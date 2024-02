Golazo di Messi al 92′: l’Inter Miami si salva a Los Angeles | VIDEO

Un bel gol di Lionel Messi in pieno recupero salva l'Inter Miami CF in casa dei Los Angeles Galaxy: evitata la prima sconfitta nella MLS

Si è giocata ieri al 'Dignity Health Sports Park' la partita Los Angeles Galaxy-Inter Miami, seconda giornata della Major League Soccer (MLS) 2024. In vantaggio al 75' grazie a un gol del serbo Dejan Joveljić, i padroni di casa (rimasti in dieci all'88' per l'espulsione di Marco Delgado) hanno incassato il gol del pareggio degli ospiti al 92'. Autore della rete della franchigia californiana, neanche a dirlo, Lionel Messi, su assist dalla sinistra di Jordi Alba. Ecco il video