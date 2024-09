il Milan di Fonseca centra la prima vittoria in questo campionato di Serie A, battendo il Venezia di Di Francesco per 4-0 in 30 minuti

Il Milan di Fonseca centra la prima vittoria in questo campionato di Serie A, battendo il Venezia di Di Francesco per 4-0 in 30 minuti. Il risultato, però, non convince ancora i tifosi: ecco le reazioni sui social dal video di Gazzetta.it.