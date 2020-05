Milan-Velez 1994, Turu Flores: “Noi dei pazzi, loro dei modelli” | VIDEO

VIDEO MILAN – Dopo aver stravinto la Coppa dei Campioni contro il Barcellona, il Milan si apprestava ad affrontare il Velez Sarsfield in finale di Coppa Intercontinentale. Non c’era il minimo dubbio sulla squadra favorita, ma in quella partita gli argentini sono riusciti ad avere la meglio per 2-0 grazie ai gol di Trotta e Asad. Turu Flores, ex attaccante di quel Velez, ha raccontato curiosità e retroscena in merito a quella finale. Ecco il video.

