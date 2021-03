MILAN-UDINESE: i dubbi di formazione per Pioli / News

In vista di Milan-Udinese, 25^ giornata del campionato di Serie A, sono ancora una volta diversi gli assenti per la squadra di Stefano Pioli. Così, il tecnico rossonero dovrà fare di necessità virtù. Diversi anche i dubbi per l’undici da mandare in campo, con una probabile formazione ancora da delineare. Sono tanti i ballottaggi per il Milan, diversi nodi da sciogliere. Non ci sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic, che si aggiunge a Mario Mandzukic e Ismael Bennacer, oltre che a Daniel Maldini. Da valutare anche le condizioni di Fikayo Tomori e Davide Calabria. Nella video news tutti i ballottaggi della probabile formazione di Pioli per domani.

