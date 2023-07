Milan, tutti i ‘TUM’ del calciomercato rossonero | VIDEO

Da Tijjani Reijnders a Christian Pulisic, ecco tutti i 'TUM' di questo sorprendente calciomercato estivo del Milan

In questa sessione di calciomercato il Milan ha dimostrato di voler essere competitiva nella prossima stagione. E ha compiuto uno sforzo economico non indifferente per arrivare ai vari Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e, presto, Noah Okafor. Oltre ai parametri zero Marco Sportiello e Luka Romero. Ecco tutti i 'TUM' del mercato rossonero riuniti in unico video dal nostro Stefano Bressi