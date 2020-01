Milan-Torino, il ricordo di Kobe Bryant nelle immagini più belle

VIDEO MILAN – Stasera, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Torino dei quarti di finale di Coppa Italia, è stato ricordato ed omaggiato Kobe Bryant, scomparso tragicamente all’età di 41 anni in un incidente in elicottero in cui ha perso la vita anche Gianna-Maria Onore, sua figlia 13enne, ed altre sette persone. Vediamo, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, le immagini più belle del ricordo di ‘San Siro‘ per Bryant, ex stella NBA e grande tifoso rossonero.

