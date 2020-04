VIDEO MILAN – Devastante Ante Rebic. Il croato, prima che il campionato venisse interrotto per l’emergenza Coronavirus, viveva un momento davvero d’oro. Anche in Milan-Torino, infatti, il gol della vittoria per il decisivo 1-0 era stato proprio di Rebic, su assist di Samu Castillejo. In questa video news rivediamo la rete di Rebic e tutti i festeggiamenti.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓