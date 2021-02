MILAN-STELLA ROSSA: Europa League, la probabile formazione / News

Ancora due giorni e poi si tornerà nuovamente in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Giovedì sera, alle 21:00, a San Siro andrà in scena Milan-Stella Rossa. L’andata è finita 2-2 e ai rossoneri basta un pareggio con meno di due gol o una vittoria per ottenere la qualificazione al prossimo turno. Ecco perché Stefano Pioli è pronto a fare qualche rotazione: dentro Pierre Kalulu e Fikayo Tomori in difesa, torna Soualiho Meite a centrocampo, mentre davanti cambia tutta la trequarti: giocheranno Samu Castillejo a destra, Rade Krunic al centro e Rafael Leao a sinistra. Riposo anche per Zlatan Ibrahimovic, in vista del campionato. Nella video news la probabile formazione rossonera.

