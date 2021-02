MILAN-STELLA ROSSA: Europa League, la presentazione / News

Bisogna lasciarsi il passato alle spalle e ripartire, più forte di prima. Per farlo, bisogna partire dall’Europa League, con la qualificazione agli ottavi di finale. Giovedì sera, alle 21:00, si giocherà Milan-Stella Rossa, gara di ritorno dei sedicesimi di finale. All’andata il match si è concluso sul punteggio di 2-2. Ciò significa che al Milan basta un pareggio con meno di due gol o una qualsiasi vittoria per ottenere la qualificazione. Questo è un passaggio obbligato nella stagione rossonera. Soprattutto in un momento delicato come questo. Nella video news andiamo a presentare la sfida europea tra i rossoneri e la squadra serba.

