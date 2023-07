Milan, Scaroni: “Pulisic è forte. Sul nuovo stadio …” | VIDEO

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato di vari temi durante l'evento per la celebrazione del rinnovo della partnership con BMW

Le parole di Paolo Scaroni, Presidente del Milan, a margine dell’evento presso la House of BMW di via Monte Napoleone a Milano per il rinnovo della partnership tra i rossoneri e la casa automobilistica bavarese. Scaroni, in questo video di Marco Pasotto per 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'obiettivo minimo stagionale della squadra di Stefano Pioli, dell'arrivo di Christian Pulisic in rossonero, ma anche della costruzione del nuovo stadio