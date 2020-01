VIDEO MILAN – C’è grande attesa in casa rossonera per il debutto di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe avvenire contro la Sampdoria, gara in programma lunedì prossimo a San Siro. Stando alle ultime indiscrezioni, il campione svedese potrebbe anche giocare dal primo minuto al posto di Piatek. Altro ballottaggio anche a centrocampo tra Kessie e Paqueta. Ecco le possibili scelte di mister Pioli.

