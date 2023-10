Rummenigge: “Ci sono società che fanno bene come il Milan e il Napoli” | VIDEO

La leggenda del calcio Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al Festival dello Sport. Ecco le sue parole sul Milan e sullo scudetto

La leggenda del calcio Karl-Heinz Rummenigge ha parlato al Festival dello Sport. Ecco le sue parole sul Milan e sullo scudetto riportate dai colleghi di Gazzetta TV: "Quest'anno l'Inter è partita benone in Italia, ma ci sono altre società che fanno bene come il Milan e lo stesso Napoli. Spero che vinca l'Inter in Italia"