MILAN-ROMA: i Top 5 rossoneri del match, le pagelle / News

VIDEO MILAN NEWS – Da poco si è conclusa Milan-Roma, 28^ giornata di Serie A. Grandissima vittoria rossonera: gli uomini di Stefano Pioli si impongono per 2-0 con una partita eccellente dal punto di vista tattico e vinta con la grande voglia. Solo prestazioni positive per i rossoneri, impossibile trovare una prova negativa. In questa video news i migliori cinque milanisti, trascinati da Ante Rebic, ancora in gol, e Hakan Calhanoglu, altro marcatore e perno fondamentale.

