Ibrahimovic: “Troppa emozione. Sono Superman con grande cuore” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha annunciato ieri sera, al termine di Milan-Verona 3-1 a 'San Siro', il suo ritiro immediato dal calcio giocato. Ibra è stato celebrato in campo dalla società, dallo staff tecnico, dai suoi compagni di squadra e da oltre 70mila tifosi rossoneri. Poi, ha tenuto una conferenza stampa, nella pancia dello stadio, in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta. In questo video, uno stralcio delle dichiarazioni di un commosso Ibrahimovic