Ibrahimovic si ritira e afferma: “Non ci sarà un altro Zlatan” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha annunciato il suo ritiro immediato dal calcio giocato al termine della sfida vinta a 'San Siro' per 3-1 contro l'Hellas Verona. Gara a cui il bomber svedese non ha preso parte per infortunio. Questo, però, non gli ha impedito di ricevere il giusto omaggio di club, compagni di squadra e tifosi nel suo stadio. Quindi, spazio alla conferenza stampa dove Ibra ha spiegato le ragioni della sua scelta. Dimostrando, come sempre, anche quel pizzico di irriverente ma divertente arroganza: il video