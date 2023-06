“Milan, Ibrahimovic mancherà ma il suo ritiro è giusto” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha sancito il suo ritiro dal calcio giocato al termine di Milan-Verona a San Siro. Il commento di Andrea Di Caro nel video

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato al termine della sfida vinta dai rossoneri di Stefano Pioli per 3-1 a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Ibra, dunque, ha detto basta a 41 anni, dopo tanti infortuni e immenso amore per i colori del Milan. Ecco, dunque, il commento di Andrea Di Caro (vicedirettore 'La Gazzetta dello Sport') sulla situazione in questo video