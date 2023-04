Milan, il report della giornata di Furlani, Calabria e Origi | VIDEO

Ieri Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha inaugurato un centro sportivo con Davide Calabria e Divock Origi. Il video

Nel tardo pomeriggio di ieri Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è recato - con i calciatori Davide Calabria e Divock Origi - nel quartiere di Gratosoglio, a Milano, per inaugurare un centro sportivo polivalente realizzato con Fondazione Milan. Tra l'impegno del club rossonero per il sociale ed una prima presa di contatto con l'EuroDerby di Champions League contro l'Inter, ecco il punto sulla giornata a tinte rossonere con Marco Pasotto, inviato de 'La Gazzetta dello Sport', in questo video