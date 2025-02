Milan, Reijnders rende di meno con Joao Felix? La statistica | VIDEO

Tijjani Reijnders rende di meno, in campo, da quando al Milan è arrivato Joao Felix? L'analisi completa di statistica ne 'La Tripletta'

Joao Felix ha conquistato Sergio Conceicao, per lui è un titolare che non si può sostituire. Allo stesso tempo, però, la convivenza in campo con giocatori come Rafael Leao e Tijjani Reijnders nel Milan è ancora tutta da verificare. C'è una statistica, però, che può tranquillizzare i tifosi rossoneri. Ascolta l'analisi completa nel podcast "La Tripletta" de 'La Gazzetta dello Sport'