Slings: “Leao nel campionato sbagliato. Balotelli imbroglia a FIFA” | VIDEO

Gli Slings, duo di rapper amico di Rafael Leao, Mario Balotelli e Moise Kean, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Il video

Gli Slings, il duo di rapper formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, raccontano la loro ascesa nel mondo musicale italiano, il loro amore tormentato per la Juventus e il rapporto d’amicizia che li lega a Mario Balotelli, Rafael Leao e Moise Kean. Il 20 ottobre è uscito il loro nuovo album “Traphouse” che vede le collaborazioni di alcuni tra nomi più apprezzati della scena trap e rap italiana, come Guè, Shiva, Niky Savage e Villabanks, oltre a Bello Figo. Guarda la speciale intervista - in video - de 'La Gazzetta dello Sport' a cura di Chiara Soldi