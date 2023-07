Milan, Leao già pronto e in forma: ecco il suo allenamento | VIDEO

Rafael Leao si unirà al Milan per riprendere gli allenamenti soltanto da mercoledì 19 luglio. Intanto, però, appare già in forma. Il video

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 che, da quest'anno, indosserà la maglia numero 10 del Milan, si unirà ai compagni a Milanello per riprendere gli allenamenti agli ordini del tecnico Stefano Pioli soltanto da mercoledì 19 luglio. Intanto, però, il giocatore rossonero appare già in ottima forma. Ecco il video con uno dei suoi ultimi allenamenti in solitaria