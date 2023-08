Milan, Pulisic come van Basten, Weah e Shevchenko: il motivo | VIDEO

Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, è stato protagonista assoluto del Diavolo nell'esordio in campionato a Bologna

Christian Pulisic, classe 1998, attaccante statunitense che il Milan ha prelevato in estate dal Chelsea per 20 milioni di euro, è stato protagonista assoluto nell'esordio in campionato del Diavolo sul campo del Bologna. Gran gol per il nuovo numero 11 rossonero su assist di Olivier Giroud. Che cosa accomuna il capitano della Nazionale a stelle e strisce a Marco van Basten, George Weah e Andriy Shevchenko? Scoprilo in questo video della redazione di 'GazzettaTV'