Milan-PSG 2-1, gol e highlights di Champions League | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli rimonta batte il PSG di Luis Enrique per 2-1 a 'San Siro' nella 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Iniziale vantaggio ospite con Milan Škriniar, poi rimonta rossonera con la rovesciata di Rafael Leão e il colpo di testa di Olivier Giroud nella ripresa. Diavolo ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Ecco gol e highlights della partita