Pioli: “Loftus-Cheek mi ricorda Milinkovic-Savic” | VIDEO

Le parole di Stefano Pioli al termine della vittoria per 3-0 del Milan sul Rennes nell'andata del playoff di Europa League. Ecco le sue parole su Loftus-Cheek: "Credevo davvero che potesse fare tutti questi gol. Ha una potenza fisica importante ed è un giocatore di qualità. Può farci grandi soddisfazioni. Loftus-Cheek me lo aspettavo con meno qualità e meno offensivo di quello che è. Milinkovic-Savic è il giocatore che me lo ricorda di più"